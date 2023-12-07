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В Україні планують змінити правила розміщення МАФів та парковок
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який запроваджує нові механізми отримання права на розміщення тимчасових споруд для торгівлі та організацію майданчиків для паркування.
Як повідомляє Укрінформ, законопроєкт за реєстр. №10308 оприлюднено на сайті ВР.
«Розроблений проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та майданчиків для паркування транспортних засобів" спрямований на правове врегулювання сфери розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності...» - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Передбачається запровадити отримання права на розміщення тимчасових споруд за допомогою електронної торгової системи.
Також автори проєкту мають на меті врегулювати на законодавчому рівні питання організації майданчиків для паркування, «яке на сьогодні не є врегульованим та розвиненим, та не передбачає жодної конкуренції».
Крім того, пропонується внести зміни до Земельного кодексу України і в такий спосіб уніфікувати вимоги до оформлення договірних відносин щодо користування землями державної та комунальної форми власності для розміщення МАФів та паркувальних майданчиків.
Це, на думку авторів законопроєкту, усуне неузгодженості між підзаконними актами уряду та регіональними актами органів місцевого самоврядування.
Як повідомлялося, за перші два місяці осені у столиці демонтували майже 1 850 незаконно встановлених елементів благоустрою, з них майже 1300 - тимчасові споруди сезонної торгівлі.
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