Держдеп США планує відправити радника до України

Державний департамент Сполучених Штатів планує відрядити радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України.

У повідомленні йдеться, що метою цього є підтримка та прискорення переходу України до оперативно сумісних збройних сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі промисловості.

Крім того, Білий дім оголосив про формування міжвідомчої групи, яка складається із представників Держдепу Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Нагадаємо, що Білий дім зробив заяву щодо зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України.

Зазначається, що Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією, яка буде спрямована на задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ, в тому числі у сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.