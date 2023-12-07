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АНАЛІТИКА

США оголосили про наміри виробляти засоби ППО спільно з Україною

 Пускова установка 2П25 з встановленими ТПК RIM-7 Sea Sparrow зі складу зенітно-ракетного комплексу Куб.

Білий дім зробив заяву щодо зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України, повідомляє "Європейська правда".

Конференція зібрала близько 350 американських, українських та європейських представників промисловості та уряду, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва озброєнь для підтримки боротьби України проти російської агресії.

Зазначається, що Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією, яка буде спрямована на задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ, в тому числі у сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.

Зокрема, Пентагон надав Україні технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Це дозволить модернізувати наявні в Україні системи протиповітряної оборони, зокрема і радянського виробництва, та їхню інтеграцію з певними західними боєприпасами.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та в США дасть можливість швидше здійснювати їхнє розгортання та дозволить Україні вносити серйозний внесок у підтримку її систем протиповітряної оборони", - зазначили у Білому домі.

Крім того, Білий дім оголосив про формування міжвідомчої групи, яка складається із представників Держдепу Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.
Ключові теги: США
 

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