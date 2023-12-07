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Заступник міністра оборони: Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем
23:55 06.12.2023 |
У Міністерстві оборони в координації з Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) створено управління з формування політики доброчесності у сфері безпеки і оборони, повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
"...Кліменков розповів про реорганізацію сфери закупівель у відомстві під час виступу на Всеукраїнському антикорупційному форумі "Доброчесність - майбутнє української державності", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони в телеграм-каналі в середу.
"Ми координуємо роботу разом із Національним агентством із запобігання корупції. Тому створили Управління з формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони", - сказав Клименков, якого цитує пресслужба.
За словами заступника міністра, "уже на повну працюють два наших Агентства (тилу та озброєння). Ми запустили Департамент політики закупівель. Він координуватиме фінансову діяльність Агентств, розроблятиме нормативно-правові акти".
"Ми будуємо нову архітектуру закупівель без будь-якої можливості для корупційних схем", - заявив Кліменков.
Заступник міністра також зазначив, що "Міноборони виконує Державну антикорупційну програму. Зокрема, спільно з НАЗК уже готуються певні зміни, щоб врахувати низку безпекових факторів. Вони пов'язані з тим, що Міноборони не може відкрито закуповувати озброєння".
У повідомленні зазначається, що "Агентство закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") опікується усіма тиловими закупівлями з бюджету 2024-го року. Особлива увага Агентства - співпраця з українськими підприємствами".
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