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АНАЛІТИКА

Представники урядів США та України підписали угоду про прискорення спільного виробництва озброєнь та обміну даними

 

Відповідна домовленість була досягнута під час українсько-американської конференції оборонних індустрій, що проходить у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Угода про наміри "надасть пріоритет спільному виробництву та обміну технічними даними для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України", заявив Джейсон Ізраел, директор з питань оборонної політики та стратегії Ради національної безпеки Білого дому.

Сфери, на яких зосередяться строни, включатимуть "системи протиповітряної оборони, ремонт і підтримку та виробництво критично важливих боєприпасів", додав Ізраел.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції повідомив, що під час минулого візиту до Вашингтона він говорив із президентом США Джо Байденом про те, що Україна та США разом могли б запустити такі оборонні проєкти, які матимуть значення для безпеки всієї Європи.

"Це стосується, зокрема, виробництва систем ППО. Бо якщо наш повітряний щит буде достатньо потужним, це стане захистом для всього східного флангу Європи", - пояснив Зеленський і додав, що нинішня конференція є результатом домовленостей про співпрацю з Байденом.

Триденна конференція оборонних індустрій розпочалася 6 грудня, у ній беруть участь американські міністри торгівлі Джина Раймондо та оборони Ллойд Остін. З українського боку присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров. Як повідомляється, цей захід, організований мінторгівлі США, є частиною зусиль уряду США, спрямованих на збільшення виробництва озброєнь на підтримку України.

Нагадаємо, напередодні глава українського уряду Денис Шмигаль повідомов про запуск в Укарїні спільного з німецьким концерном Rheinmetall виробництва бронетехніки.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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