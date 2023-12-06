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АНАЛІТИКА

Німеччина та ЄІБ дають 20 млн євро українським громадам на відновлювану енергетику

 

Уряд Німеччини та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) нададуть Україні грант у 20 млн євро на впровадження технологій відновлюваної енергетики в українських громадах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Допомога буде надана на обладнання шкіл, лікарень, дитячих садків та інших громадських будівель системами сонячної енергії, геотермальними тепловими помпами та енергією біомаси.

Грантові кошти виділять громадам та містам, які вже отримували фінансування у рамках чинних рамкових кредитних угод ЄІБ. Серед них - Програма енергоефективності громадських будівель в Україні (UPBEE) та дві програми відновлення: Надзвичайна кредитна програма відновлення України (UERP) та Програма відновлення України (URP).

Передбачається, що Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) надаватиме технічну допомогу та консультаційні послуги, необхідні для успішного впровадження програми.

"Громадські будівлі споживають значну кількість енергії для освітлення, опалення, охолодження та електроприладів. Інтеграція поновлюваної енергетики має кілька переваг: безперервність послуг, економія коштів, скорочення викидів, підвищення стійкості та зменшення нестабільності цін", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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