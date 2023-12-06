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АНАЛІТИКА

США допоможуть Україні будувати укриття за допомогою 3D-принтерів

США допоможуть Україні будувати укриття за допомогою 3D-принтерів

 

Українська делегація домовилась з американською будівельною компанією Diamond Age про співпрацю щодо використання 3D-принтерів для побудови укриттів та фортифікації на фронті.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Делегація складалась з представників Міністерства стратегічних галузей промисловості та АТ "Українська оборонна промисловість"

(раніше - Укроборонпром). Меморандум про співпрацю був підписаний за результатами зустрічі в США, під час якої Diamond Age заявили про готовність співпраці та наміри вийти на український ринок.

Як повідомляється, метою поїздки було, зокрема, обговорення нарощення виробничих спроможностей української військової промисловості та залучення американських науковців до розробок у сфері гуманітарних розмінувань.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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