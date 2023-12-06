Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль анонсував перше засідання ради Реєстру завданих Росією Україні збитків

 

Рада Реєстру збитків, завданих РФ Україні, проведе своє перше засідання до кінця цього місяця.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради щодо конфіскації російських активів за кордоном.

"Заслухали інформацію Мін'юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи. Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі", - написав Шмигаль.

Він додав, що український уряд також продовжує активну роботу з міжнародними партнерами над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму.

"Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії. Агресор повинен понести повну відповідальність за скоєне. І конфіскація активів - це перший крок", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що вже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України. Крім того, у США представили двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявляв, що Реєстр заподіяних Росією збитків почне діяти в першому кварталі 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6906
  0,0288
 0,08
EUR
 1
 39,5433
  0,1028
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8319  0,06 0,15 37,3962  0,02 0,05
EUR 39,8596  0,04 0,10 40,6123  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6800  0,05 0,14 36,6900  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес