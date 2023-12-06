Шмигаль анонсував перше засідання ради Реєстру завданих Росією Україні збитків

Рада Реєстру збитків, завданих РФ Україні, проведе своє перше засідання до кінця цього місяця.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради щодо конфіскації російських активів за кордоном.

"Заслухали інформацію Мін'юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи. Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі", - написав Шмигаль.

Він додав, що український уряд також продовжує активну роботу з міжнародними партнерами над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму.

"Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії. Агресор повинен понести повну відповідальність за скоєне. І конфіскація активів - це перший крок", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що вже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України. Крім того, у США представили двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявляв, що Реєстр заподіяних Росією збитків почне діяти в першому кварталі 2024 року.