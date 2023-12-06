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АНАЛІТИКА

У Prozorro додали нову функцію. Тепер замовники можуть пояснювати, навіщо проводять закупівлі

12:56 06.12.2023 |

Економіка

 

У системі Prozorro з'явилася нова функція. Тепер у спеціальному додатковому полі на порталі замовники зможуть обґрунтувати доцільність своєї закупівлі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що така функція дасть змогу завчасно пояснити, чому виникла потреба в цій закупівлі. Це має допомогти поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни.

"Невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві, тому очевидно, що ця сфера має рухатися до максимальної обґрунтованості потреб. Водночас дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз. І новий інструмент у системі Prozorro якраз зможе допомогти налагодити таку комунікацію, і ми сподіваємося, що замовники будуть активно заповнювати обґрунтування", - прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як пояснили у Мінекономіки, додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Відредагувати поле чи надати додаткову інформацію можливо у будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін.

Функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив'язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури.

Знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку "Перейти до обгрунтування та плану закупівлі".

Замовник може внести в поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також за необхідністю додати посилання на документи. Міністерство рекомендує зазначати, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству.

Водночас важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за постановою уряду № 710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за постановою № 1178. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro не обов'язкове для заповнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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