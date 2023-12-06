На виплати за програмою «Прихисток» спрямували ще ₴62 мільйони

У межах програми «Прихисток» на виплати за вересень додатково спрямували 62 мільйони гривень.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Укрінформ.

Як уточнили у відомстві, ідеться про відшкодування вартості комунальних послуг власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб у вересні цього року.

Кошти будуть перераховані учасникам програми у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській і Хмельницькій областях.

«Таким чином, компенсації за вересень цього року у межах реалізації програми «Прихисток» вже повністю профінансовані. Загальна сума компенсації становить більш ніж 105 мільйонів гривень», - підсумували в міністерстві.

Як повідомлялося, програма «Прихисток» передбачає відшкодування витрат на комунальні послуги розміром близько 450 грн на місяць (14,77 грн за день) за безоплатне розміщення одного переселенця. Такі виплати здійснюються за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України.

Узяти участь у програмі можна, зареєструвавшись і розмістивши на сайті «Прихисток» оголошення про надання внутрішнім переселенцям тимчасового житла.