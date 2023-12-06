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Британія виділить Україні понад 43 млн євро на гуманітарну допомогу
09:34 06.12.2023 |
Велика Британія надасть гуманітарну допомогу Україні на суму 37 мільйонів фунтів (понад 43 мільйонів євро).
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.
Згідно з заявою, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосить про виділення цих коштів під час свого візиту до США 6 грудня.
Напередодні візиту посадовець оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі 29 мільйонів фунтів, а також про виділення ще 7,75 мільйона фунтів на гуманітарну діяльність, спрямовану на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення України.
Це фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Україні та регіону від Великої Британії в розмірі 127 мільйонів фунтів на 2023-2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні.
Загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великої Британії наразі становить майже 11 мільярдів фунтів.
Напередодні Кемерон пообіцяв, що у наступному році підтримка України з боку Лондона не скоротиться.
Нагадаємо, Кемерон відвідає Вашингтон у середу, 6 грудня, в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбуватиметься з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.
Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив 16 листопада в Україну. У Києві він заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.
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