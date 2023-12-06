Британія виділить Україні понад 43 млн євро на гуманітарну допомогу

Велика Британія надасть гуманітарну допомогу Україні на суму 37 мільйонів фунтів (понад 43 мільйонів євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

Згідно з заявою, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосить про виділення цих коштів під час свого візиту до США 6 грудня.

Напередодні візиту посадовець оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі 29 мільйонів фунтів, а також про виділення ще 7,75 мільйона фунтів на гуманітарну діяльність, спрямовану на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення України.

Це фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Україні та регіону від Великої Британії в розмірі 127 мільйонів фунтів на 2023-2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні.

Загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великої Британії наразі становить майже 11 мільярдів фунтів.

Напередодні Кемерон пообіцяв, що у наступному році підтримка України з боку Лондона не скоротиться.

Нагадаємо, Кемерон відвідає Вашингтон у середу, 6 грудня, в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбуватиметься з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив 16 листопада в Україну. У Києві він заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.