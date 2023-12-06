Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку

Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку

 Бронетранспортер Fuchs вироблятимуть в Україні

Україна й німецький оборонний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки у найближчій перспективі. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - зазначив глава українського уряду. Він наголосив, що ставка робитиметься на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки й нові виробництва та Military Tech.

Як повідомлялось, Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер Fuchs в Україні і почати виробництво БМП Lynx уже наступного року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6618
  0,1235
 0,34
EUR
 1
 39,6461
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7758  0,02 0,07 37,3777  0,01 0,04
EUR 39,8988  0,01 0,02 40,7004  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6300  0,12 0,33 36,6500  0,12 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес