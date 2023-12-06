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Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку
23:18 05.12.2023 |
Україна й німецький оборонний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки у найближчій перспективі. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - зазначив глава українського уряду. Він наголосив, що ставка робитиметься на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки й нові виробництва та Military Tech.
Як повідомлялось, Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер Fuchs в Україні і почати виробництво БМП Lynx уже наступного року.
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