Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку

Бронетранспортер Fuchs вироблятимуть в Україні

Україна й німецький оборонний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки у найближчій перспективі. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - зазначив глава українського уряду. Він наголосив, що ставка робитиметься на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки й нові виробництва та Military Tech.

Як повідомлялось, Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортер Fuchs в Україні і почати виробництво БМП Lynx уже наступного року.