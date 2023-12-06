Тилове забезпечення ЗСУ повністю перейшло на закупівлі через Prozorro - Міноборони

За всіма видами тилового забезпечення Міноборони вже вийшло на 100% конкурентних торгів через Prozorro. Економія до кінця року становитиме майже 5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

«За всіма видами тилового забезпечення ми вже вийшли на 100% конкурентних торгів через Prozorro. Економія до кінця року вже понад 4,9 млрд, майже 5 млрд грн. До речі, по їжі вже 24 переможці є на торгах із 30 лотів на перший квартал 2024 року. Економія за цими лотами вже склала понад 1,5 млрд грн. Контракти за всіма лотами повинні бути підписані до середини грудня. Також хочу повідомити, що у нас відбулися аукціони і з речового майна. Ідеться про літню форму на склад, брючні ремені, зимові берці, куртки, штани для екіпажів бойових машин, казарменні матраци. Наразі вже триває кваліфікація, аналіз переможців за багатьма такими лотами», - повідомив заступник міністра, додавши, що про результати цих торгів Міноборони повідомить згодом.

Інформуючи про перебіг реорганізації в Міноборони, Кліменков зазначив, що йдеться про завершення запуску двох агенцій - агенції закупівель у сфері оборони, яка опікуватиметься тиловим забезпеченням, та агенції із закупівель озброєнь.

Головна задача - забезпечити безперервне постачання для Сил оборони України, і особлива увага - це співпраця з українськими виробниками для тилового забезпечення, підкреслив Кліменков.

Інформуючи про роботу агенції щодо озброєння, заступник міністра повідомив: «У нас працює Агенція оборонних закупівель по озброєнню. Вона вже запустила сайт, там будь-який постачальник зможе подати пропозиції щодо закупівлі озброєння та військової техніки. Єдина форма з додержанням єдиних правил та вимог. Це важливий крок, ми викорінюємо стару систему, будуємо нову, аби не було жодної можливості для корупційних схем. Тому запустили додатково департамент політики закупівель. Цей новий департамент сформований виключно за стандартами НАТО. Дотепер у міністерстві було близько 150 працівників за різними напрямками, а тепер буде 50, і вони працюватимуть за конкретним функціоналом, координуватимуть фінансову діяльність».

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Кабінет Міністрів ухвалив фінальну постанову для роботи державного підприємства Міноборони «Агенції закупівель у сфері оборони». Уряд затвердив порядок використання коштів для створення статутного капіталу держпідприємства.