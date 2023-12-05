Держава змінила підходи до дорожніх тендерів: лоти зменшились, економія збільшилась

Завдяки зміні підходів до експлуатаційного утримання автомобільних доріг на десятьох тендерах вдалося зекономити 1,2 млрд грн. Агентство відновлення провело ці тендери протягом жовтня-листопада у Київській області, повідомила пресслужба відомства.

"Нові підходи до проведення закупівель дали результат: у тендерах змогла взяти участь більша кількість компаній. Лоти стали меншими, а отже, зменшилася і очікувана вартість. Тож і компанії з меншим річним доходом змогли подавати заявки", - сказано в повідомленні.

У закупівлях взяли участь від чотирьох до шести компаній. Ціна зменшилася в середньому на 25%.

"Якщо раніше одна з компаній отримувала найбільшу кількість підрядів по області, то зараз кількість підрядників збільшилася, і розподіл замовлень серед них став більш рівним, немає компанії-монополіста", - пояснило Агентство.

Основні зміни стосуються таких критеріїв:

* Лотування: ввели єдині правила щодо довжини доріг у кожній закупівлі. Найбільше це 770 км. Мінімальне значення визначається залежно від загальної довжини доріг у регіоні. В областях із найменшим показником становить 300 км.

* Кваліфікаційні критерії: за законом їх чотири (аналогічний досвід, наявність техніки і обладнання, а також персоналу і наявність фінансової спроможності). Зробили їх зрозумілими, типовими і прозорими.

* Договір: розробили типовий документ, який оптимізує та уніфікує підходи до всіх замовників. Визначили головні ризикові моменти щодо відповідальності та якості послуг.

"Організовувати роботи з експлуатаційного утримання непросто, оскільки матеріали для зимового утримання треба починати готувати ще влітку, особливо в умовах дефіциту необхідного обсягу технічної солі. Проте вже перші торги за новими правилами показали вищу конкуренцію і вагоме зниження ціни. І це лише початок", - прокоментував голова Агентства Мустафа Найєм.

Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на потреби безпеки й оборони. Проте це не означає, що дорожня галузь залишиться без фінансування, заявляв голова Мінфіну Сергій Марченко.