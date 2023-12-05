Кабмін виділив 32 мільйони на будівництво укріплень на Запоріжжі

Кабінет міністрів виділив Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31,7 млн гривень для будівництва фортифікаційних споруд.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 6 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд

"На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині - максимум уваги. Харківщина - це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ - Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь - Херсонська область", - розповідав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.