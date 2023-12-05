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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 32 мільйони на будівництво укріплень на Запоріжжі

19:44 05.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31,7 млн гривень для будівництва фортифікаційних споруд.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 6 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд

"На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині - максимум уваги. Харківщина - це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ - Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь - Херсонська область", - розповідав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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