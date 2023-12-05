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Кабмін виділив 32 мільйони на будівництво укріплень на Запоріжжі
19:44 05.12.2023 |
Кабінет міністрів виділив Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31,7 млн гривень для будівництва фортифікаційних споруд.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 6 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд
"На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині - максимум уваги. Харківщина - це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ - Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь - Херсонська область", - розповідав Зеленський.
Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
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