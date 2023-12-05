В Україні офіційно запускається інформаційна система управління відходами. Уряд схвалив порядок адміністрування сервісу, а його бета-версію, розроблену Міндовкіллям, вже встиг потестити бізнес.

"Ми продовжуємо реформувати систему управління відходами в Україні, прагнемо повністю цифровізувати всі процеси та зробити їх автоматизованими. Це єдиний можливий шлях контролю та мінімізації потрапляння відходів у довкілля", - зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зокрема, система потрібна для:

* можливості прослідкувати життєвий цикл кожної тонни відходів в країні. Бо і утворювач відходів, і перевізник, і утилізатор вестимуть облік у системі: скільки відходів кому і куди передали, хто прийняв, що зробили з ними далі;

* повного виведення з тіні руху відходів. Унеможливлюються ситуації, коли із сміттєвого контейнера за документами відходи поїхали на полігон, а фактично потрапили у лісосмугу;

* впровадження європейських підходів та задання нового світового тренду. При розробці системи вивчався досвід Болгарії, Фінляндії, Австрії, Франції. У цих країнах системи працюють у напівавтоматичному режимі: підприємці завантажуються PDF-файли, а посадовці обробляють їх у ручному режимі. В Україні будуть автоматизовані всі процеси.

Інформаційна система міститиме такі підмодулі, як:

* облік та звітність. При цьому бізнесу не треба створювати жодних додаткових документів. Система генеруватиме всю звітність самостійно, а ще нагадуватиме, який дозвіл настав час отримати, коли підписати звіти;

* надання адміністративних послуг - peopleless та paperless. 80% рішень прийматиметься без чиновника. Онлайн подання документів - онлайн отримання дозволу. Це дозволить бізнесу заощадити на адміністративно-дозвільних процедурах понад 2 млрд грн в рік;

* реєстри, які формуватимуться автоматично та будуть у вільному доступі. Відкриті дані забезпечать повну поінформованість громадян, а також стануть в нагоді інвесторам, які розглядають можливості працювати в секторі.

"Умовно інформаційну систему управління відходами можна порівняти із цифровим містом, в якому є вся необхідна "інфраструктура" для комфортного співіснування держави, бізнесу та мешканців. А головне - немає безхазяйних відходів, які роками забруднюють довкілля", - пояснили в Міндовкілля.