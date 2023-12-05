За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у листопаді 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1 пункт та становить 80,9 п.

У листопаді 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 80,9 п., що на 1 п. вище за показник жовтня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,8, що на 0,3 п. вище за рівень цього показника у жовтні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,7 п., що на 0,3 п. вище за показник у жовтні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 0,4 п. та встановився на позначці 58,9 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у листопаді зріс на 1,4 п. та складає 97,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 93 п., що на 1,1 п. нижче за рівень цього показника у жовтні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 1,1 п. та складає 83 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 4,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 117,1 п.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,8 п. та складає 122 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,5 п. та складає 184,3. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8 п. та складає 150,6 п.

«Усі показники листопада 2023 року, окрім індексу девальваційних очікувань, без статистично значущих змін. Спостерігається тенденція до стабілізації - населення України оцінює як власне поточне становище, так і економічне становище без суттєвих змін. Окрім цього, спостерігається зменшення очікувань щодо девальвації, що впливає на відповідний індекс.» - коментують аналітики Info Sapiens.