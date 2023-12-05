Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У листопаді 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1 пункт та становить 80,9 п
17:45 05.12.2023 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у листопаді 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1 пункт та становить 80,9 п.
У листопаді 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 80,9 п., що на 1 п. вище за показник жовтня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,8, що на 0,3 п. вище за рівень цього показника у жовтні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,7 п., що на 0,3 п. вище за показник у жовтні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 0,4 п. та встановився на позначці 58,9 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у листопаді зріс на 1,4 п. та складає 97,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 93 п., що на 1,1 п. нижче за рівень цього показника у жовтні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 1,1 п. та складає 83 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 4,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 117,1 п.
У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,8 п. та складає 122 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,5 п. та складає 184,3. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8 п. та складає 150,6 п.
«Усі показники листопада 2023 року, окрім індексу девальваційних очікувань, без статистично значущих змін. Спостерігається тенденція до стабілізації - населення України оцінює як власне поточне становище, так і економічне становище без суттєвих змін. Окрім цього, спостерігається зменшення очікувань щодо девальвації, що впливає на відповідний індекс.» - коментують аналітики Info Sapiens.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Під час відновлення найбільш затребуваними будуть технології швидкого будівництва - експерт
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Мінфін на аукціонах ОВДП 5 грудня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн, $95,6 млн
|Попит і ціни на українську пшеницю зростають, у грудні-січні Україна може експортувати 1,3-1,5 млн тонн зерна - аналітики
|Dragon Capital прогнозує середній курс 37,3 грн/$1 у 2024 р.
Бізнес
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер