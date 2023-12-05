На кордоні з Польщею очікують на в’їзд в Україну понад 3 тисячі вантажівок

У Державній прикордонній службі повідомили, що через блокування кордону на території Польщі у чергах перебувають близько 3100 вантажівок.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Радіо Свобода.

"Станом на ранок сьогодні на території Польщі в напрямку України на всіх чотирьох напрямках в чергах перебувають близько 3100 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Шегині" - близько 1100 вантажівок, також навпроти пункту "Рава-Руська" - десь 850", - сказав він.

За його словами, українські прикордонники фіксують певний рух вантажівок через кордон з Польщею, але тої інтенсивності, яка була до 6 листопада - початку блокади, зараз немає.

"Наприклад, на пункті пропуску "Ягодин", коли раніше кордон на цьому напрямку в обидва боки перетинали 1200-1300 вантажівок, то за минулу добу їх було близько 140. Більш-менш інтенсивний рух фіксується на пункті пропуску "Краківець", - додав Демченко.

Він зауважив, що через ситуацію на кордоні з Польщею водії шукають альтернативні шляхи - через Словаччину чи Угорщину.

Водночас у ДПСУ не виключають, що словацькі перевізники знову поновлять блокування пункту пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок 5 грудня в напрямку України на території Словаччини біля пункту пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород" перебували більше 600 вантажних транспортних засобів, а до 6 листопада на цьому напрямку черг не було.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці - до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.