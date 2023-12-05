Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Польщі нарахували десятки тисяч підприємців з України

 

У Польщі продовжує зростати кількість іноземців, які ведуть несільськогосподарську підприємницьку діяльність. Майже половина з них має українське громадянство.

Як пише портал tvp.pl, найактивніше українці реєструють ФОП.

За підрахунками польського Управління соціального страхування ZUS, підприємницьку діяльність, не пов'язану із сільським господарством, у країні ведуть уже понад 46 тисяч іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.

"Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права та обов'язки, що й громадяни Польщі. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах", - зазначив прессекретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

У польському ZUS ведення бізнесу декларують підприємці із громадянством щонайменше 120 країн. Найактивніші - вихідці з України. 21,6 тисячі платників внесків до ZUS вказали українське громадянство. Уже кілька місяців у цій групі найбільше зростає категорія самозайнятості (ФОП). Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців, зазначають журналісти.

Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси - 9034 особи, на третьому місці - підприємці із в'єтнамським громадянством (1154 заяви). Трохи відстають підприємці із Росії (1030) та Німеччини (918).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5383
  0,0777
 0,21
EUR
 1
 39,7135
  0,0553
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7758  0,02 0,07 37,3777  0,01 0,04
EUR 39,8988  0,01 0,02 40,7004  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6300  0,12 0,33 36,6500  0,12 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес