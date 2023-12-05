У Польщі нарахували десятки тисяч підприємців з України

У Польщі продовжує зростати кількість іноземців, які ведуть несільськогосподарську підприємницьку діяльність. Майже половина з них має українське громадянство.

Як пише портал tvp.pl, найактивніше українці реєструють ФОП.

За підрахунками польського Управління соціального страхування ZUS, підприємницьку діяльність, не пов'язану із сільським господарством, у країні ведуть уже понад 46 тисяч іноземців. Серед них майже 47% вказали українське громадянство.

"Іноземці як підприємці мають у ZUS ті самі права та обов'язки, що й громадяни Польщі. Наприклад, при створенні приватного підприємця вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги та внесків на пільгових умовах", - зазначив прессекретар ZUS в Опольському воєводстві Себастьян Щурек.

У польському ZUS ведення бізнесу декларують підприємці із громадянством щонайменше 120 країн. Найактивніші - вихідці з України. 21,6 тисячі платників внесків до ZUS вказали українське громадянство. Уже кілька місяців у цій групі найбільше зростає категорія самозайнятості (ФОП). Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців, зазначають журналісти.

Другою за чисельністю групою, яка проявляє ініціативу в приватному підприємництві, є білоруси - 9034 особи, на третьому місці - підприємці із в'єтнамським громадянством (1154 заяви). Трохи відстають підприємці із Росії (1030) та Німеччини (918).