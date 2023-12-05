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«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт залучено більше 74 тисяч українців
10:32 05.12.2023 |
Державна служба зайнятості видала вже майже 74,5 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту «Армія відновлення».
"На виплату заробітної плати за участь у суспільно-корисних роботах вже профінансовано 482 млн грн", - сказано в повідомленні Державної млужби зайнятості.
Станом на 4 грудня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 74 462 направлення на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше - у Харківській області (14 566 направлень).
Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (9 568 направлень), Донецька (8 964), Київська (8 792) та Чернігівська (8 383) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
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