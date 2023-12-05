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АНАЛІТИКА

Словенія надасть Україні безповоротну допомогу на розмінування

 

Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування. Відповідну угоду підписали 4 грудня 2023 року в Любляні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За умовами угоди, кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

Кошти допоможуть забезпечити саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій. та Державної спеціальної служби транспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Також вони допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров'я багатьох українців, зазначили в прес-службі.

Україна прагне у тісній співпраці та діалозі з партнерами розробити довгострокові рішення та започаткувати проекти, які не лише задовольнять нагальні потреби, але й закладуть основу для тривалого співробітництва в цій сфері, додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, на сьогодні Україна є найзамінованішою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території - близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд України ставить собі за мету повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Словенія
 

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