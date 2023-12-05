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Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» припинено
09:12 05.12.2023 |
Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною через "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" припинено, вантажівки пропускають у звичайному режимі, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач 4 грудня.
"Блокада пункту пропуску зі Словаччиною припинена. Пропуск вантажівок через "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі. Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Також він наголосив, що "Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз".
Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісар Адіна Велян.
"Щоб всі ці новини відбулись, а транспортний безвіз був збережений та продовжений, ми з командою Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводимо багато непублічної роботи та комунікації з партнерами. ", - наголосив Деркач.
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