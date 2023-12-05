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АНАЛІТИКА

Литва виділяє Україні €1 мільйон через фонд Банку розвитку Ради Європи

 

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі підписали у понеділок у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ для відновлення цієї країни 1 млн євро.

Про це повідомляє LRT, передає Укрінформ.

Метою Українського фонду солідарності БРРЄ є підтримка вимушених переселенців та сприяння відновленню України. Кошти цього фонду будуть спрямовані на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни, таких як забезпечення благополуччя та інтеграції вимушених переселенців, відновлення соціальної інфраструктури найважливіших територій країни.

За словами Скайсте, основна увага фонду буде спрямована на соціальну та медичну інфраструктуру України, а також реконструкцію житлових будинків.

"Ми розглядаємо цей власний внесок як частину ширшої стратегії. Литва виділила понад 1,9% ВВП на підтримку України через різні інструменти фінансової та прямої підтримки. Це один із найвищих показників взагалі серед усіх країн, які надають допомогу (Україні - ред.)", - заявила Скайсте після підписання договору.

"У цей період необхідно допомогти українцям не лише на військовому фронті, а й у соціальній сфері, де є багато проблем", - додала литовський міністр фінансів.

Скайсте та Монтічеллі також обговорили інвестиції БРРЄ у Литві та роль банку у наданні підтримки Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Банк Розвитку Ради Європи ухвалив перший спільний з Україною проєкт у сфері охорони здоров'я на суму 100 млн євро.
Ключові теги: Литва
 

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