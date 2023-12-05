Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергообʼєктів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало першу партію арматури для будівництва споруд другого рівня захисту об'єктів енергетичної інфраструктури за програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення у Фейсбуці.

«Будівництво захисних споруд для обʼєктів енергетики - один із пріоритетів Агентства відновлення. Працюємо над трьома рівнями захисту. У межах проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів та "шахедів"», - ідеться у повідомленні.

Загалом до другого рівня захисту належать 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID згідно з підписаним раніше меморандумом про взаєморозуміння. Компанія закуповує метал в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Перша партія вже застосовується на будівництві.

«Відсоток арматури у проєкті - один із найбільших по обсягу і вартості. Отримуємо метал як благодійну допомогу. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидке будівництво захисних споруд. Зараз відбувається доставка першої партії металу», - повідомила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

За її словами, на сьогодні отримали близько 5 тис. т арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах.

Як повідомлялося, рішення про захист енергетичних обʼєктів було прийнято урядом та Генеральним штабом ЗСУ.

Зведення бетонних конструкцій навколо основної мережі НЕК «Укренерго» розпочалося у березні цього року. Нині підрядні організації Агентства відновлення працюють над трьома рівнями захисту. Під час проєктування захисних споруд використовуються настанови для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від фахівців під час навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Британії та США.