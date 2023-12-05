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АНАЛІТИКА

У Стенфордській школі бізнесу запустили безкоштовну програму для українських підприємців

23:12 04.12.2023 |

Економіка

 

Для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу запустили безкоштовну освітню програму Stanford Ignite Ukraine у Stanford Graduate School of Business.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма спільно розроблена CfE accelerator Українського Католицького Університету та Stanford Graduate School of Business.

Так, навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме 4 тижні онлайн та 3 тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати.

"Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання", - йдеться у пресрелізі програми.

При цьому програма включає бізнес-моделювання, маркетинг, фінанси та дизайн-мислення.

Зазначається, що учасники матимуть можливість практично застосовувати отримані знання в командних проєктах, які будуть презентовані перед інвесторами та експертами Кремнієвої долини.


Більше деталей про програму та критерії відбору можна знайти за посиланням.

Дедлайн прийому заявок - 30 грудня 2023 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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