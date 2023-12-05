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Фонд ЄІБ для допомоги Україні профінансував перший проєкт

22:56 04.12.2023 |

Економіка

 

Фонд "EU for Ukraine Fund", створений Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для швидкого реагування на нагальні потреби України та підтримки її економічної стабільності, у понеділок, 4 грудня, затвердив фінансування першого проєкту у розмірі 25 мільйонів євро, повідомила пресслужба ЄІБ.

"Це фінансування націлене насамперед на експортно-орієнтовані технологічні компанії з невеликими активами та високим рівнем людського капіталу, в основі якого - потужна база інженерних кадрів у регіоні", - зазначили у банку.

25 мільйонів євро стануть складовою акціонерного капіталу фонду прямих інвестицій для України Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV). Загалом до цього фонду планується залучити щонайменше 274 мільйонів євро. За рахунок цих коштів фінансуватимуться компанії в Україні та Молдові.

"Зокрема, йдеться про такі сектори, як послуги та продукти у сфері IT, електронна комерція, інноваційна роздрібна торгівля, високотехнологічні та споживчі товари, а також фінтех", - зауважили у ЄІБ.

Керує фондом HCGF IV американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

400 мільйонів на потреби України

Фонд "EU for Ukraine Fund" вже зібрав понад 400 мільйонів євро зобов'язань від 18 держав-членів Європейського Союзу і має намір розширюватися та залучати додаткові внески та нові держави-донори.

"Завдяки внескам держав-членів ЄС ми налаштовані надати негайну підтримку малим і середнім підприємствам і приватному сектору, які відіграють вирішальну роль у підтримці економіки України в ці складні часи", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

Вона сподівається, що інвестиції у фонд Horizon "стануть сигналом для інших приватних інвесторів долучитися до цієї ініціативи".

ЄІБ відкрив представництво у Києві

Зауважимо, минулого тижня ЄІБ відкрив у Києві регіональне представництво у країнах Східної Європи. Мета його роботи - надавати посилену підтримку Україні та Східній Європі у тісній координації з представництвами ЄІБ у Молдові та на Південному Кавказі.

"З більшими ресурсами та експертизою на місцях, будучи ще ближче до своїх партнерів, представництво відіграватиме важливу роль у підтримці зусиль із відновлення та реконструкції", - зауважили тоді у банку.

В ЄІБ також зазначили, що працюють в Україні вже 16 років, портфель проєктів в країні складає 7,3 мільярда євро. Він зосереджених насамперед на транспорті, енергетиці та муніципальній інфраструктурі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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