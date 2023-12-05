В Україні запустили сайт з вакансіями для відбудови

В Україні запрацював вебсайт з вакансіями у сфері відбудови, повідомило Мінінфрастурктури. Проєкт "Робота та відновлення" реалізовано міністерством, Агентством відновлення, Укрпоштою та Укрзалізницею за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація" і порталу robota.ua.

Сайт відображає перелік пропозицій посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури, зокрема тих, що містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Зараз на порталі більш ніж тисяча вакансій, що постійно оновлюються.

"Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, зокрема тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення загалом", - зазначив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

На порталі можна сортувати вакансії не тільки за типом спеціальностей, а й за географією, наявністю можливостей для навчання та проживання, що особливо важливо для переселенців.

Крім актуальних вакансій, сайт пропонує рекомендації щодо пошуку роботи, а також відповіді на найпоширеніші запитання про працевлаштування.

"Зараз маємо найбільше проєктів відновлення у постраждалих громадах. Створення там нових робочих місць - це і підтримка людей, які там проживають, і стимул повернутися тим, хто виїхав", - сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

У підрядних організацій, особливо в прифронтових регіонах, є потреба в працівниках різних спеціальностей, зазначив Найєм. А від того, наскільки буде наповнений їхній штат, залежить відновлення критичної інфраструктури та повернення життя в постраждалі громади.

Довідка. Портал robota.ua за ініціативи Міністерства відновлення провів опитування щодо викликів у працевлаштуванні вимушено переміщених осіб. Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи і активно її шукають. При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи. Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.