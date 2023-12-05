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Наступного року бізнес зможе отримати 15 тисяч грантів від уряду

15:53 04.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів розширює програми підтримки бізнесу. Зокрема, наступного року малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.

"Наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу, і ми закликаємо місцеві громади долучатись до їх співфінансування. Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 млрд грн на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5-7-9%.

Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу - до 250 тисяч грн та 1 тисячу грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 млн грн на розвиток", - розповіла вона.

За словами урядовиці, в наступному році також буде діяти програма часткової компенсації виробництва сільгосптехніки, що дозволить підтримати вітчизняних машинобудівників та стимулювати їх розвиток.

До того ж уперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків, на території яких підприємці можуть користуватися низкою пільг.

Як додала Свириденко, також наступного року продовжить діяти програма іпотечного кредитування "єОселя", завдяки якій стимулюється розвиток житлового будівництва та суміжних галузей.

У низці областей місцева влада вже долучилась до компенсації іпотеки для окремих категорій громадян, зокрема регіональні програми компенсації є в Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській, Одеській області та в місті Кривий Ріг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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