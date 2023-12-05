Перші державні акціонерні товариства почали продавати активи через «Прозорро»

Акціонерні товариства (АТ) з державною часткою 100% почали реалізацію своїх активів за новими правилами через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перші сім державних АТ, які оголосили електронні торги з продажу та оренди майна - Укрпошта, Національна суспільна телерадіокомпанія України, Укрзалізниця, Укрбуд, Украгролізинг, ВСМПО Титан Україна та Обʼєднана гірничо-хімічна компанія.

«Уряд та Міністерство економіки напрацювали й запровадили прозорі й конкурентні процедури, які створюють нові можливості залучати надходження державним АТ від їх реалізації. Сьогодні майже весь ринок публічних активів реалізується через конкурентні процедури. І реалізація активів державних АТ на прозорих онлайн-аукціонах - ще один крок до підвищення ефективності управління публічними активами»,- зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це також забезпечить прозорість та підзвітність для власника цих компаній - держави

У Міекономіки зазначають, що ці державні АТ оголосили вже майже 450 онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі. З них - майже 250 електронних торгів з продажу активів та ще 200 - з оренди майна цих акціонерних товариств. Загальна стартова сума виставлених на торги активів складає понад чверть мільярда гривень.

Серед виставлених на торги активів - нежитлові будівлі, виробничі потужності, будівлі поштових відділень, офісні приміщення у Києві, Одесі, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, може брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф.

Як повідомлялось, нові правила продажу та оренди активів державних АТ через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі запрацювали два місяці тому з набранням чинності відповідної постанови Кабінету Міністрів. Вона передбачає, що відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи на державних онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі.

Раніше державні АТ не були зобов'язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність АТ.