Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 05:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перші державні акціонерні товариства почали продавати активи через «Прозорро»
14:53 04.12.2023 |
Акціонерні товариства (АТ) з державною часткою 100% почали реалізацію своїх активів за новими правилами через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Перші сім державних АТ, які оголосили електронні торги з продажу та оренди майна - Укрпошта, Національна суспільна телерадіокомпанія України, Укрзалізниця, Укрбуд, Украгролізинг, ВСМПО Титан Україна та Обʼєднана гірничо-хімічна компанія.
«Уряд та Міністерство економіки напрацювали й запровадили прозорі й конкурентні процедури, які створюють нові можливості залучати надходження державним АТ від їх реалізації. Сьогодні майже весь ринок публічних активів реалізується через конкурентні процедури. І реалізація активів державних АТ на прозорих онлайн-аукціонах - ще один крок до підвищення ефективності управління публічними активами»,- зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, це також забезпечить прозорість та підзвітність для власника цих компаній - держави
У Міекономіки зазначають, що ці державні АТ оголосили вже майже 450 онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі. З них - майже 250 електронних торгів з продажу активів та ще 200 - з оренди майна цих акціонерних товариств. Загальна стартова сума виставлених на торги активів складає понад чверть мільярда гривень.
Серед виставлених на торги активів - нежитлові будівлі, виробничі потужності, будівлі поштових відділень, офісні приміщення у Києві, Одесі, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.
Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, може брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні. Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф.
Як повідомлялось, нові правила продажу та оренди активів державних АТ через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі запрацювали два місяці тому з набранням чинності відповідної постанови Кабінету Міністрів. Вона передбачає, що відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи на державних онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі.
Раніше державні АТ не були зобов'язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність АТ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергообʼєктів
|«Доступні кредити 5-7-9%»: Бізнес від початку року отримав фінансування на понад 90 мільярдів
|Укрнафта запустила нову високопродуктивну свердловину на заході України
|У Стенфордській школі бізнесу запустили безкоштовну програму для українських підприємців
|G7 із партнерами започаткували «Партнерство з чистої енергетики» для України
|Фонд ЄІБ для допомоги Україні профінансував перший проєкт
Бізнес
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі