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АНАЛІТИКА

Зі Словаччини в Україну пускають чотири вантажівки на годину - прикордонники

 

Станом на ранок на словацькому кордоні через блокування у чергах перебувало 650 вантажівок.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«На словацькому кордоні через блокування у чергах перебувало 650 вантажівок. Учасники акції повідомляли про те, що вони пропускатимуть по чотири вантажівки за годину в напрямку України, а рух для вантажівок з України у Словаччину не блокуватиметься. Вони також не блокуватимуть рух для гуманітарних вантажів. Те, що ми зараз фіксуємо, - це певне зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають у пункт пропуску «Ужгород», - сказав речник.

За його словами, прикордонники фіксують наразі збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну. Це пов'язане з тим, що інші пункти пропуску заблоковані. Станом на ранок навпроти пункту пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною в чергах перебувало 750 вантажівок.

Демченко зауважив, що за інформацію, яку надали словацькі колеги, блокування є безстроковим. Тобто конкретної дати припинення блокування кордону немає. Державні органи України ведуть роботу, щоб знайти компроміси для того, щоб розблокувати рух на кордонах України, додав речник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 грудня у чергах на перетин кордону з Польщі в Україну очікують 2500 вантажівок.
 

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