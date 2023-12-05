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На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на кордоні
10:38 04.12.2023 |
На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на кордоні в межах області.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.
Перед пунктами пропуску на кордоні в межах Закарпатської області фіксуємо зменшення черг вантажівок на КПП "Тиса" (кордон з Угорщиною - ред.) та КПП "Ужгород" (кордон зі Словаччиною - ред.) , - сказала вона.
Так, станом на ранок понеділка 4 грудня із боку Угорщини на в'їзд в Україну очікують 780 вантажівок, з боку Словаччини - 700.
"Разом із тим, фіксуємо деяке збільшення черги на в'їзд в Україну з боку Румунії на КПП "Дякове" - там зараз 240 вантажівок в черзі, у неділю 3 грудня було 250, а ще в суботу - лише 150 фур", - повідомила вона.
Загалом за минулу добу Закарпатська митниця оформила на в'їзд в Україну майже 700 вантажівок: 398 на КПП "Тиса", на КПП " Ужгород" - 172 вантажівки та 123 на КПП "Дяково".
Як раніше повідомляв Укрінформ, 1 грудня словацькі перевізники приєдналися до польських колег та розпочали блокування вантажівок на в'їзд в Україну зі свого боку кордону. На час початку акції словацьких перевізників в черзі перед кордоном стояло 900 вантажівок.
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