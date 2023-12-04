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АНАЛІТИКА

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок

 

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба повідомляє у Фейсбуці.

"Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн", - ідеться у повідомленні.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Як повідомляв Укрінформ, пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Угринів - Долгобичув" відкриється для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, пропускна спроможність на добу становитиме понад 100 вантажних автомобілів.
Ключові теги: Польща
 

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