Фінансові новини
- |
- 04.12.23
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%
09:54 04.12.2023 |
Експорт з України морським і річковим транспортом у листопаді зріс порівняно з жовтнем на 70,7% - до 5,905 млн тонн, такі оперативні дані Держмитслужби оприлюднила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Згідно з даними, імпорт цим видом транспорту минулого місяця також збільшився, проте не так суттєво - на 8,2%, до 495,2 тис. тонн.
Експорт залізничним транспортом у листопаді скоротився на 17,9% - до 2,535 млн тонн, тоді як імпорт зріс на 10,6% - до 561,3 тис. тонн.
Через блокаду польських перевізників експорт автомобільним транспортом минулого місяця впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн.
Сумарно експорт з України в листопаді зріс на 21,2% - до 9,232 млн тонн, тоді як імпорт скоротився на 6,4% - до 2,169 млн тонн.
Водночас у грошовому вираженні зростання експорту минулого місяця було не настільки значним - на 9,6%, до $2,896 млрд, оскільки питома вартість автомобільного експорту суттєво вища, ніж морського.
З цієї ж причини в грошовому еквіваленті імпорт у листопаді впав на 10,7% - до $4,676 млрд, що дещо поліпшило ситуацію з негативним торговельним сальдо України, яке сильно розширювалося раніше цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок
|Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%
|«Дія» долучилася до розробки цифрового гаманця ЄС
|Аграрії отримали понад ₴550 мільйонів на розвиток садів і теплиць
|У Prozorro.Продажі цьогоріч від аукціонів вже надійшло майже 12,5 мільярда
|Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку