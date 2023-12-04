«Дія» долучилася до розробки цифрового гаманця ЄС

"Дія" долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet - цифрового гаманця для громадян Європейського Союзу.

"EUDIW - цифровий гаманець, ініціатива Європейської Комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію. Що зробить зручнішим онлайн- та офлайн-послуги у всьому ЄС. Як наша "Дія" в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Із цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, як-от водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти та інше.

Як повідомляється, на останньому засіданні Виконавчого комітету консорціуму POTENTIAL обговорювали впровадження EU Digital Wallet та технічні аспекти його використання, а представники України поділилися своїм досвідом використання застосунку "Дія".

"Наша мета в цьому проєкті - забезпечити можливість українцям використовувати "Дію" в ЄС, а європейцям - свої EUDIW в Україні", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що порталом державних послуг "Дія" користується майже 20 млн користувачів.