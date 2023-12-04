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Українці сплатили ₴12,1 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
09:02 04.12.2023 |
З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,1 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Станом на 27 листопада 2023 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 6 020 добровільних платежів на загальну суму 12,1 млн грн.
Переважна більшість добровільних внесків, а саме 85%, були зроблені для набуття власного страхового стажу.
Ще 15% платників здійснили переказ коштів на користь інших осіб.
Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.
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