Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку нерухомості України поступово зростає, їх частка в структурі продажів окремих девелоперів сягає 50%, випливає з результатів опитування забудовників, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".

"До повномасштабної війни частка квартир з ремонтом від забудовника становила близько третини від загального обсягу продажів. Зараз це до половини угод. Попит на квартири з ремонтом від забудовника зростає. По-перше, це дешевше, ніж робити оздоблення квартири самостійно. А по-друге, значно швидше. Заселення в нову оселю можливе одразу після здачі будинку, тоді як ремонтні роботи, що виконуються самостійно, займають щонайменше кілька місяців - пів року. Для багатьох цей фактор критичний", - розповіла комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, "Інтергал-Буд" пропонує покупцям чистове оздоблення квартири (покриття підлог, шпалери під фарбування, міжкімнатні двері, розводка електрики та електрофурнітура, сантехніка) з дизайнерським ремонтом у трьох стилях, а також встановлення меблів і кухні.

Лаєвська зазначила, що за останні півтора року компанія кілька разів переглядала ціни на послугу ремонту. На сьогодні вартість дизайнерського ремонту становить $300/кв. м, що на $100 нижче, ніж до повномасштабної війни. Мебльований ремонт від забудовника коштуватиме $600/кв. м.

"Ми розуміємо, що ремонт квартири в новобудові - величезна витратна стаття. В умовах курсових коливань, коли все довкола й так сильно дорожчає, демократична цінова пропозиція від забудовника є кроком назустріч українцям, що прагнуть покращити свої житлові умови. Наразі ми не маємо планів щодо перегляду вартості ремонту, однак розуміємо, що подальший розвиток подій залежатиме від цін на матеріали", - зазначила експерт.

Як повідомила група компаній DIM, частка готових квартир із ремонтом у структурі попиту на первинному ринку становить 45%.

"Серед переваг квартири з ремонтом від девелопера максимальна прозорість і підзвітність. Покупець делегує девелоперу нагляд за виконанням замовлення і вже приймає повністю готовий продукт на етапі отримання ключів", - розповіла директорка з маркетингу DIM Дарія Бедя.

Девелопер пропонує чотири типи оздоблення у своїх проєктах: базовий ремонт вартістю $650/кв. м, кухня з технікою - додатково $50/кв. м до вартості базового ремонту, корпусні меблі - "плюс" $30/кв. м, м'які та окремі меблі - "плюс" $20/кв. м. До розробки проєктів ремонту DIM залучив дизайн-бюро Anthracite.

"Ми ставили для себе амбітне завдання: подолати упередження, що квартира з ремонтом у новобудові - це завжди про типовий ремонт із бюджетними матеріалами, однотипними кольорами і стилістикою. Наш партнер розробив цілу лінійку адаптивних дизайн-проєктів, які відрізняються за стилем, кольоровою гамою, наповненням і ціною", - пояснила Бедя.

Водночас квартири з готовим ремонтом не мають попиту в житлових проєктах бізнес-класу і більш актуальні в комфорт- і економ-класі, вважають у компанії City One Development.

"Спираючись на багаторічний досвід та аналізуючи запити від клієнтів, можемо стверджувати, що робити квартири з готовим ремонтом у бізнес сегменті не є доцільною пропозицією від забудовника. Переважна більшість наших клієнтів обирають квартири для себе та бажають самостійно обирати та розробити дизайн. Квартири з ремонтом наразі актуальні в економ та комфорт-класі. Але це не більше ніж 5% від загального попиту", - вважає директор з маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

Серед недоліків квартир із готовим ремонтом Новіков назвав вищу вартість, збільшення термінів отримання житла і переважно стандартні дизайнерські рішення, які не враховують індивідуального запиту покупця.

За його словами, досвід продажу першої та другої черг ЖК "Новопечерські Липки" засвідчив, що найбільш затребуваним житлом із ремонтом були однокімнатні квартири, тоді як дво- і трикімнатні продавалися менш активно.

"Наразі запитів на готові квартири з ремонтом від забудовника ми не маємо. Клієнтів продовжують цікавити готові квартири та на фінальній стадії будівництва, тобто тенденції, які виникли від початку війни, зберігаються і на зараз", - резюмував він.