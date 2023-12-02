У листопаді до загального фонду держбюджету надійшло 121,7 млрд гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби, за листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

* 31,1 млрд грн - податку на прибуток підприємств;

* 30,8 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

* 22,9 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано - 9,9 млрд грн);

* 15,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

* 7,6 млрд грн - акцизного податку;

* 4,5 млрд грн - рентної плати за користування надрами;

* 2,2 млрд грн - ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою - 78,0% (-9,3 млрд грн).

Дані за січень-листопад 2023 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 536,0 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

* 330,4 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

* 192,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 313,6 млрд, відшкодовано - 121,4 млрд грн;

* 155,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

* 139,7 млрд грн - податку на прибуток підприємств;

* 95,7 млрд грн - акцизного податку;

*53,1 млрд грн - рентної плати за користування надрами;

* 27,5 млрд грн - ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,3% (+15,6 млрд грн), Державною митною службою - 95,1% (-18,3 млрд грн).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 404,9 млрд грн.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-листопаді 2023 року є Сполучені Штати Америки (398,5 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-листопаді 2023 року склали 424,9 млрд грн, з яких 40,5 млрд грн надійшло у листопаді.

У цілому, за підсумками січня-листопада 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 397,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними ДКСУ, за січень-листопад 2023 року касові видатки державного бюджету становили 3 451,8 млрд грн, у тому числі загального фонду - 2 632,3 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.

За одинадцять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1 045,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 1 085,6 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-листопад 2023 року дефіциту у сумі 1 713,2 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - листопад 2023 року становили 1 471,2 млрд грн, або 85,7 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 508,0 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 151,9 млрд грн (3 385,2 млн дол. США та 709,3 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 247,9 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 963,2 млрд грн (або $26,4 млрд), зокрема:

* 653,3 млрд грн (16,5 млрд євро) надходження коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +, МФД-IX);

* 131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;

* 64,2 млрд грн (2,4 млрд канадських доларів) надходження коштів позики Уряду Канади;

* 54,9 млрд грн (1,5 млрд дол. США) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

* 18,3 млрд грн (500,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках Четвертого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

* 18,1 млрд грн (500,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках П'ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

* 16,1 млрд грн (404,3 млн євро) надходження коштів позики МАР в рамках проекту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

* 4,8 млрд грн (132,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

* 1,8 млрд грн (47,0 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя»;

* 0,2 млрд грн (6,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Додаткове фінансування Проєкту Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень - листопад 2023 року склали 418,8 млрд грн (97,9% плану), платежі з обслуговування - 225,0 млрд грн (93,1 % плану).

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень - листопад 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.