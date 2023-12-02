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Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн - Мінфін

23:15 01.12.2023 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України в листопаді 2023 року становив рекордні для цього року 145,1 млрд грн порівняно з 98,4 млрд грн у жовтні та 87,0 млрд грн у вересні, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерства фінансів у п'ятницю.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит підскочив до 162,5 млрд грн із 87,7 млрд грн у жовтні та 85,6 млрд грн у вересні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в листопаді зросли до 337,9 млрд грн після падіння до 292,1 млрд грн у жовтні з вересневих 444,8 млрд грн.

За загальним фондом видатки зросли до 286,3 млрд грн із 228,1 млрд грн у жовтні та 230,2 млрд грн у вересні.

Як зазначив Мінфін, у листопаді 2023 року надходження до загального фонду держбюджету скоротилися до 121,7 млрд грн із 139,4 млрд грн у жовтні та 144,1 млрд грн у вересні, водночас грантової міжнародної допомоги США, яка становила в попередні два місяці по 42-45,7 млрд грн, не було.

Зазначається, що якщо Держподатслужба перевиконала план на 0,9%, або 0,8 млрд грн, то Держмитслужба недовиконала його на 22%, або 9,3 млрд грн, тоді як місяцем раніше митники відстали від плану лише на 1,6%, або 0,7 млрд грн. У Мінфіні пояснюють цю ситуацію блокадою польськими перевізниками українського кордону, що почалася 6 листопада.

Загалом за січень-листопад цього року касові видатки держбюджету досягли 3 трлн 451,8 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 632,3 млрд грн, або 93% розпису порівняно з 95,1% місяцем раніше.

Доходи держбюджету за 11 місяців становили 2 трлн 397,3 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 536,0 млрд грн, з яких 404,9 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 398,5 млрд грн).

За 11 місяців держбюджет було виконано з дефіцитом 1 трлн 45,1 млрд грн, зокрема загальний фонд - 1 трлн 85,6 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 713,2 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня затвердила чергові поправки до держбюджету-2023, якими його видатки збільшено на 317,1 млрд грн, зокрема виділено 302,6 млрд грн додаткового фінансування на сектор безпеки і оборони, а основним джерелом стане зростання державних запозичень на 290,7 млрд грн, зокрема внутрішніх на 207,6 млрд грн.

Доходи держбюджету збільшено на 26,1 млрд грн - до 1 трлн 416,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 20,1 млрд грн, до 1 трлн 253,9 млрд грн. Новий розмір видатків держбюджету становив 3 трлн 393,0 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 3 трлн 94,5 млрд грн, а граничний розмір дефіциту - 2 трлн 10,35 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 834,6 млрд грн.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у листопаді приніс 22,9 млрд грн порівняно з 22,8 млрд грн у жовтні, при цьому відшкодування ПДВ залишилося на рівні 9,9 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 30,8 млрд грн (у жовтні - 38,6 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 31,1 млрд грн (2,6 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - 15,1 млрд грн (14,8 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 4,5 млрд грн (2,4 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 7,6 млрд грн (8,2 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 2,2 млрд грн (2,9 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в листопаді 2023 року знизилися до 40,5 млрд грн із 41,1 млрд грн у жовтні, додав Мінфін.

Згідно з його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в листопаді 2023 року зросли до 129,8 млрд грн зі 122 млрд грн у жовтні, а сумарно за 11 місяців досягли 1 трлн 471,2 млрд грн, або 85,7% від плану.

Зокрема, від розміщення ОВДП за січень-листопад було отримано 508 млрд грн, з яких в іноземній валюті - 151,9 млрд грн, або $3 млрд 385,2 млн і EUR709,3 млн.

У листопаді продаж ОВДП приніс 56 млрд грн проти 63,8 млрд грн у жовтні, зокрема доларові розміщення скоротилися до $286,9 млн із $572,6 млн.

Платежі з погашення держборгу в листопаді-2023 зросли до 35,8 млрд грн із 32,7 млрд грн у жовтні, тоді як з обслуговування - до 37,5 млрд грн із 15,3 млрд грн.

Мінфін наголосив, що ролловер за ОВДП за 11 місяців був повним: залучені за ОВДП кошти дали змогу повністю покрити потреби у виплаті за ними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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