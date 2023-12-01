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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив низку рішень для функціонування Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією, - Шмигаль

 

Кабінет Міністрів схвалив низку рішень для ефективного функціонування Міжнародного реєстру завданих Росією збитків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Одним із ключових елементів є робота Міжнародного реєстру шкоди, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах. Сьогодні затвердимо два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції доручено розробити та передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру.

За словами прем'єра, Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат.

"Другий документ у цьому напрямі - це наші пропозиції щодо класифікації категорій збитків, які підлягають компенсації. Це дасть змогу системно підійти до передання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, заподіяну Росією і державі Україна, і кожному з наших громадян та українським юридичним особам", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявив, що Реєстр збитків, завданих агресією РФ, почне діяти в першому кварталі 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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