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Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
За інформацією відомства, у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.
З 2019 року Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він брав участь у бойових діях та є кандидатом військових наук.
Пріоритетні напрямки його роботи - розробка та впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; своєчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.
"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", - наголошують у Міністерстві оборони.
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