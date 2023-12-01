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АНАЛІТИКА

Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко

Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

За інформацією відомства, у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.

З 2019 року Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він брав участь у бойових діях та є кандидатом військових наук.

Пріоритетні напрямки його роботи - розробка та впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; своєчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", - наголошують у Міністерстві оборони.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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