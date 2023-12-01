Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

За інформацією відомства, у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.

З 2019 року Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він брав участь у бойових діях та є кандидатом військових наук.

Пріоритетні напрямки його роботи - розробка та впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; своєчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", - наголошують у Міністерстві оборони.