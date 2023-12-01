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АНАЛІТИКА

Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке»

 

Спілка перевізників Словаччини 1 грудня о 16:05 розпочала блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» на кордоні з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на Прикордонну поліцію Словацької Республіки.

«За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», - ідеться в повідомленні.

Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Зазначається, що перевезення гуманітарної допомоги та іншої важливої допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.

«Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. На в'їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів», - сказано в повідомленні.

У ДПСУ просять врахувати ускладнення руху автотранспорту перед пунктом пропуску «Ужгород» при плануванні подорожі за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, профільні міністерства України та Польщі домовилися про заходи для зменшення черг вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на кордоні, які четвертий тиждень поспіль лишаються заблокованими через страйк польських перевізників.
 

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