Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін призначив нового керівника Держспецзв'язку
17:01 01.12.2023 |
Кабінет міністрів призначив головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Мироненка.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну у пятницю, й грудня, повідомляє пресслужба уряду.
Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило очільнику Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктору Жорі підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. За кілька годин до цього Кабмін терміново звільнив їх із займаних посад.
22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. За кілька днів кошти внесли і він вийшов із СІЗО. Серед іншого, Щиголь займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованим у липні 2022 року.
27 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Віктору Жорі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. Вже наступного дня він вийшов під заставу.
28 листопада ВАКС визначив запобіжний захід ще одному підозрюваному у цій справі - ексдиректору підпорядкованого Держспецзв'язку держпідприємства "Українські спеціальні системи" Артуру Вітренку вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022 році, частину – до кінця війни
|Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко
|Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке»
|Проєкт водневого коридору з України отримав підтримку Єврокомісії
|В Україні запрацювали ще три потужні газові свердловини
|Британія внесла £20 мільйонів до Трастового фонду підтримки економіки України
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку