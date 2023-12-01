Кабмін призначив нового керівника Держспецзв'язку

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Мироненка.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну у пятницю, й грудня, повідомляє пресслужба уряду.

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило очільнику Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктору Жорі підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. За кілька годин до цього Кабмін терміново звільнив їх із займаних посад.

22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. За кілька днів кошти внесли і він вийшов із СІЗО. Серед іншого, Щиголь займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованим у липні 2022 року.

27 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Віктору Жорі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. Вже наступного дня він вийшов під заставу.

28 листопада ВАКС визначив запобіжний захід ще одному підозрюваному у цій справі - ексдиректору підпорядкованого Держспецзв'язку держпідприємства "Українські спеціальні системи" Артуру Вітренку вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень.