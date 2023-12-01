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Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

13:44 01.12.2023 |

Економіка

Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

 

Індекс очікувань ділової активності другий місяць поспіль знаходиться нижче за нейтральний рівень (50 пунктів) і склав 49.1 у листопаді. Про це йдеться у щомісячному опитуванні Національного банку.

У жовтні показник індексу був на позначці 49.6.

Воєнні дії та їх наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування, пояснюють в НБУ.

Підприємства торгівлі залишаються єдиним сектором економіки, який прогнозує покращення результатів своєї діяльності завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50.9 порівняно з 53.0 у жовтні.

Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

 

Підприємства промисловості прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розриву логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49.2 (у жовтні - 50).

Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

 

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності у найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48.4 у порівнянні з 47.2 у жовтні.

Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

 

Підприємства будівництва найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності з огляду на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, нестачу кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: секторальний індекс знизився у листопаді до 40.6 (у жовтні - 44.8).

Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ

 

Оцінки зайнятості залишаються стриманими. Керівники всіх секторів продовжують очікувати на скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - у секторі будівництва.

НБУ проводив опитування 460 підприємств 6-23 листопада 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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