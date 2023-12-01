Україна буде продавати конфісковане російське майно на онлайн-аукціонах

Передане у Фонд держаного майна конфісковане російське майно будуть продавати через Prozorro.Продажі, повідомило в п'ятницю Міністерство економіки.

Порядок продажу санкційного майна Кабінет міністрів затвердив минулого тижня.

Йдеться про нерухомість, транспортні засоби, акції та частки в компаніях, цінні папери, майнові комплекси, гроші тощо.

"ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі Прозорро.Продажі вже понад пʼять з половиною років, і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд гривень. Реалізація санкційного майна через Прозорро.Продажі дозволить так само прозоро й конкурентно управляти ним на користь держави", - прокоментував рішення уряду гендиректор Prozorro.Продажі Сергій Бут.

Prozorro.Продажі - державна компанія, що забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів.