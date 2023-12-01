Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні зі Словаччиною у черзі - близько 600 вантажівок
10:30 01.12.2023 |
Станом на ранок 1 грудня на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» у чергах перебуває близько 600 вантажівок.
Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.
«Станом на ранок сьогодні на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке», це кордон із Словаччиною, у чергах перебуває десь 600 вантажівок. А на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску «Тиса» є до 1000 вантажних транспортних засобів, які очікують можливості перетину кордону у бік України», - зазначив Демченко.
За його словами, прикордонники з четверга мають інформацію від словацьких колег про те, що у п'ятницю о 15:00 за європейським часом (на годину менше за київський - ред.) розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке».
«І вчинятимуть ці дії представники Союзу перевізників Словаччини. Власне, о 16-й годині за Києвом будемо бачити, яка складеться ситуація на кордоні з Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати десь по чотири вантажівки на годину», - заявив Демченко.
Як повідомлялося, словацькі перевізники планують у п'ятницю заблокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Ужгород».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Деяким категоріям переселенців продовжили виплати ще на пів року
|Україна буде продавати конфісковане російське майно на онлайн-аукціонах
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.12.23
|«ArcelorMittal Кривий Ріг» планує відновити виробництво до 50% у 2024 році
|Енергоатом та Hyundai підписали угоду про співпрацю у ядерній галузі
|На кордоні з Польщею у чергах стоять 2100 вантажівок
Бізнес
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження