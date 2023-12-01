На кордоні зі Словаччиною у черзі - близько 600 вантажівок

Станом на ранок 1 грудня на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» у чергах перебуває близько 600 вантажівок.

Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на ранок сьогодні на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке», це кордон із Словаччиною, у чергах перебуває десь 600 вантажівок. А на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску «Тиса» є до 1000 вантажних транспортних засобів, які очікують можливості перетину кордону у бік України», - зазначив Демченко.

За його словами, прикордонники з четверга мають інформацію від словацьких колег про те, що у п'ятницю о 15:00 за європейським часом (на годину менше за київський - ред.) розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке».

«І вчинятимуть ці дії представники Союзу перевізників Словаччини. Власне, о 16-й годині за Києвом будемо бачити, яка складеться ситуація на кордоні з Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати десь по чотири вантажівки на годину», - заявив Демченко.

Як повідомлялося, словацькі перевізники планують у п'ятницю заблокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Ужгород».