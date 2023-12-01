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АНАЛІТИКА

Попит на нові авто з початку року зріс на понад 60%. Найпопулярніші моделі листопада

10:01 01.12.2023 |

Економіка

 

У листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто, що на 74% більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Утім, відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 6%. Це може бути пов'язано з блокуванням кордону польськими перевізниками, через що строки доставки машин в Україну збільшилися, відповідно й очікування авто споживачами.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. У порівнянні з жовтнем поточного року, продажі нових "Тойот" зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

Другою за популярністю була марка Skoda, реєстрації автівок якої зросли на 90% відносно минулого року - до 517 шт. Третій результат у Volkswagen - 476 штук (+266%).

Також до топ-10 листопада увійшли: Renault - 383 одиниць; Nissan - 309, BMW - 253, Mercedes-Benz - 222, Mazda - 189, Suzuki - 180 та Citroen - 178 авто.

При цьому, титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster - 355 реєстрацій.

Загалом за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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