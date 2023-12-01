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АНАЛІТИКА

АРМА підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів

23:38 30.11.2023 |

Економіка

 

Після підключення Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) до Єдиного порталу повідомлень викривачів його користувачі можуть повідомляти про факти корупції, виявлені в Нацагентстві.

Про це повідомила пресслужба АРМА, передає Укрінформ.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів... Відтепер викривачі на спеціальному ресурсі зможуть повідомляти про факти корупції в АРМА, свідками яких вони стали", - йдеться у повідомленні.

Єдиний портал повідомлень викривачів - це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах". Вона забезпечує обмін даними, а саме збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук та узагальнення повідомлень та іншої інформації від викривачів, у тому числі даних про їхній статус, стан та результати розгляду їх повідомлень.

Портал є одним з інструментів реалізації антикорупційної політики. Його створення передбачено Законом України "Про запобігання корупції" та Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.

Як повідомлялося, Національне агенство з питань запобігання та протидії корупції підготувало заходи проти корупції у вигляді Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми.
 

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