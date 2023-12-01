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АНАЛІТИКА

Потужності ОПК України перевищили можливості бюджету. Кабмін звернувся до ЄС із пропозицією

 

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Брюсселі зустрівся із єврокомісаром Тьєррі Бретоном, який відповідає за оборонну індустрію. Обговорили спільні виробництва та проєкти з європейськими компаніями, повідомив Камишін у Telegram.

"Найважливіше - налагодити постачання вибухових речовин та порохів у достатніх для України обсягах. Питання складне, бо по даних позиціях існує глобальний дефіцит", - повідомив Камишін.

Серед іншого йшлося про залучення грошей ЄС для фінансування роботи підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

"Проговорили з паном Бретоном опцію фінансування закупівель у українських виробників за кошти європейських фондів. Для нашої індустрії це дуже важлива опція, оскільки нашого бюджетного фінансування вже не вистачає на закупівлю всього, що Україна може виробити", - зазначив глава Мінстратегпрому.

Тьєррі Бретон назвав зустріч із Камишіним важливою, а зміцнення співпраці з Україною - ключовим.

"ЄС має міцну оборонно-промислову базу для підтримки як Європи, так і безпеки України - зміцнення співпраці є ключовим", - написав Бретон у мережі Х.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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