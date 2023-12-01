Зимова допомога Україні: у Байдена назвали три пріоритети

Сполучені Штати Америки зосередилися на трьох головних напрямках у питанні допомоги Україні, щоб вона змогла пройти зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі на брифінгу.

Кірбі нагадав, що минулої зими російські окупанти намагалися знищити об'єкти критичної інфраструктури України. І зараз очікується, що ворог застосує таку тактику і цієї зими. Про це свідчать атаки дронів та ракетні удари, які проводили росіяни протягом останніх днів.

За словами координатора, президент США Джо Байден та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван доручили уряду визначити зусилля щодо допомоги Україні для проходження зими пріоритетом, як це було минулого року.

"Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру", - наголосив Кірбі.

Він уточнив, що США разом з партнерами надали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk та Avenger та інші засоби ППО.

"По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнити її енергетичну інфраструктуру", - розповів Кірбі.

За його словами, нашій країні надали захисне обладнання, зокрема спеціальні сітки, арматура та бар'єри HESCO для захисту важливих об'єктів.

"І по-третє, ми передаємо Україні резервне обладнання та матеріали, у тому числі високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання, щоб підвищити стійкість та запобігти втратам тепла та електроенергії", - додав він.

Удари з енергетики

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти розпочали масовані обстріли України. Їхніми цілями були об'єкти критичної інфраструктури.

Значну частину українських енергооб'єктів було пошкоджено через такі ворожі атаки. Внаслідок цього по всій Україні почалися проблеми з електропостачанням.

У країні запровадили щоденні графіки відключень світла.

Раніше Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомляло про те, що енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту.