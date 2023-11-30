Норвегія виділила понад €21 мільйон на продовольчу безпеку України

Норвегія у четвер оголосила про виділення 250 мільйонів норвезьких крон (21,2 мільйона євро) на продовольчу безпеку України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі на сайті норвезького уряду.

«Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена (п'ятирічна програма допомоги Україні з боку Норвегії - ред.) є одним із прикладів того, як нам вдається об'єднати ці зусилля», - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зокрема скандинавська країна виділить 200 мільйонів норвезьких крон (17 мільйонів євро) Всесвітній продовольчій програмі (WFP), включно із програмою «Зерно з України», яка реалізовується у партнерстві із WFP. Ще 50 мільйонів норвезьких крон (4,2 мільйона євро) буде спрямовано до Фонду України Світового Банку.

Окрім цього, Норвегія передасть додаткові 150 мільйонів норвезьких крон (12,7 мільйонів євро) до WFP. Цей крок було вжито у відповідь на заклик програми про надання надзвичайної допомоги для України.

Ці кошти будуть спрямовані не лише на надання продовольчої допомоги поблизу лінії фронту, але й на розмінування сільськогосподарських угідь, йдеться у пресрелізі.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада уряд Норвегії виділив додаткові 84 мільйони євро на гуманітарну допомогу для України.